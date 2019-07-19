Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Hacı Tercan yönetimindeki 34 HMG 73 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet, Ayşe ve Mervegül Tercan, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Koyulhisar, Tercan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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