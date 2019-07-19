Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:52 Kaynak: AA
'ın Koyulhisar
ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Hacı Tercan
yönetimindeki 34 HMG 73 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli
köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet, Ayşe ve Mervegül Tercan, Suşehri
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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