Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kerim Karamuk idaresindeki 54 ABN 443 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Sıcak Çermik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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