Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:44 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kerim Karamuk idaresindeki 54 ABN 443 plakalı otomobil, Sivas- Ankara
kara yolu Sıcak Çermik
mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
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