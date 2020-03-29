Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ömer Faruk Bozkurt yönetimindeki 66 AS 427 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan Fatma Bozkurt (55), Elif İrem (31), Eyüp Toprak (6) ve Yusuf Azad Alp (2) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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