Sivas'ta trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 Karayolu Suşehri ilçesi mevkiinde meydana geldi. Y. A. yönetimindeki 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs, Şerefiye kavşağında S. S. yönetimindeki 58 M 9289 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü Y. A. ile diğer minibüste bulunan A. E., D.B. ve E. E. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS