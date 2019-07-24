Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

56 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Latif Kaçal (23) yönetimindeki 34 NF 0958 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında Erkan Akalp'in kullandığı 34 BAE 476 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Özgür Erbudak (44), Hüsnüye Erbudak (66) ve Yeter Akalp (47) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Latif Kaçal ve Hüsnüye Erbudak Sivas'a sevk edildi.
Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz balığını gören vatandaşlar dehşete düştü! Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]