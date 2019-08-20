Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
11 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:04 Kaynak: AA
Mehmet Genç (43) yönetimindeki 34 JL 0944 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı kavşağında, Gazi Yıldız'ın (41) kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Sefa Uçar (17), Melek Advıja (11), Enes (5), Esin (5) ve Sevgi Yıldız yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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