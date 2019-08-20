Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

11 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Genç (43) yönetimindeki 34 JL 0944 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı kavşağında, Gazi Yıldız'ın (41) kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Sefa Uçar (17), Melek Advıja (11), Enes (5), Esin (5) ve Sevgi Yıldız yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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