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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

41 dakika önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 20.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada M.Ş. yönetimindeki 58 DA 938 plakalı otomobil trafik ışıkları bulunmayan kavşaktan kara yoluna girerken kent merkezi istikametine gitmekte olan S.Ö. idaresindeki 58 TZ 621 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan D.Ö. B.Ö., M.Ş., H.Ş. ve sürücü M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
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