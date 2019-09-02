Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

- Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

- Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesinde meydana geldi. F.A. Yönetimindeki 58 YA 329 plakalı otomobil Niksar caddesinden şehir merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Elektrik direğine çarparak duran araç hurdaya döndü. Araçta bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslar ile şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
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