Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Taşlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. S.P. idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle Ö.Y. idaresindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şoförleri S.P. ve Ö.Y. araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.Y., N.P. ve M.P. yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:04 Kaynak: İHA
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