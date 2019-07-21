Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
31 dakika önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:59 Kaynak: AA
'ın İmranlı
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Çetin Akalın (43) idaresindeki 38 E 3115 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan
kara yolunda ilçeye bağlı Hanköy yakınlarında devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Ayşe (39), Gamze (19) ve Gizem Akalın (13) ile Menduh (37) ve Ahmet Emin
Yanar (8) yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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