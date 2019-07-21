Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

31 dakika önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Çetin Akalın (43) idaresindeki 38 E 3115 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunda ilçeye bağlı Hanköy yakınlarında devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Ayşe (39), Gamze (19) ve Gizem Akalın (13) ile Menduh (37) ve Ahmet Emin Yanar (8) yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Erzincan, İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:59 Kaynak: AA
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