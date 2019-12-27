Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas- Malatya karayolunda Sivas'tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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