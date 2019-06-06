Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Erdem Kılıç (35) yönetimindeki 58 DD 947 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyü kavşağı yakınında devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Sevcan (29), Şeyma (10), Berat (8), Serkan (11), Ülkü Sena (3) ve Berre Hacer Kılıç (4) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:02 Kaynak: AA
Koyulhisar, Sivas, Güncel
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