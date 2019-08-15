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Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

13 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyü yol ayrımında meydana geldi. M.T. idaresindeki 33 BEF 46 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce tabelaya çarptı, ardından refüje çıktı. Kazada aynı aileden M.T., E.T., M.T., Z.T., N.T. ve M.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan sürücüye fazla yolcudan cezai işlem uygulandı. - SİVAS
Malatya, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:35 Kaynak: İHA
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