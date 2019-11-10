Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

7 saat önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Altuntabak mahallesinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 60 AAD 419 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 58 TN 969 plakalı otomobil 2. sokak ile 19. sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AAD 419 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 5 kişi ve araç şoförleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 3 araçta maddi hasar oluştu.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor
Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 08:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]