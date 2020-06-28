Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile Kaya'nın otomobilinde bulunan Nisanur Kaya, Merve Başak, Begüm Topçu, Şeyma Kaya ve Damla Topçu yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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