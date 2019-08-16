Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
1 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:39 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Turan Demir idaresindeki 58 DZ 519 plakalı traktör, Sivas- Erzincan
kara yolunun Tödürge Gölü mevkisinde Sefa Alp Kırca
yönetimindeki 34 DH 0076 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Yolun karşı şeridine geçen kamyonet ise Burhan Boztaş yönetimindeki 16 Z 7043 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muharrem, Sezer, Zübeyde Boztaş, Yasin Kaya ile Mümtaz Özyavaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Zara ve Hafik
Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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