Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Trafik Kazasında Bir Kişi Yanarak Can Verdi

Sivas'ta Trafik Kazasında Bir Kişi Yanarak Can Verdi

1 saat önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazasında Bir Kişi Yanarak Can Verdi, System.String[]
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolu üzerinde saat 13.00 sıralarında Akıncılar kum ocağı mevkinde meydana geldi. Suşehri- Erzincan istikametine giden N.G. yönetimindeki 25 TT 565 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpma sonucu otomobil refüjde saplanarak alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazaya müdahale etti. Kazada otomobilde bulunan N.G. yaralanırken, Aynur Güney ise yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan N.G., ilk müdahalenin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Aynur Güney ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: İHA

Akıncılar, Sivas, 3. Sayfa
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