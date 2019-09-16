Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik uyarı ve işaretleri yenileniyor
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Sivas'ta trafik uyarı ve işaretleri yenileniyor

42 dakika önce

Sivas'ta okul önlerindeki trafik uyarı ve işaretlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta trafik uyarı ve işaretleri yenileniyor, System.String[]

Sivas'ta okul önlerindeki trafik uyarı ve işaretlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlerin okul giriş-çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamak adına Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışma başlattı.

2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından şehir genelindeki tüm yaya geçitleri ve trafik uyarı işaretlerinde yenileme çalışması başlatan ekipler, eğitim kurumları çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarının önlerinde bulunan yaya geçidi ve uyarıcı yol çizgilerini yenileyen ekipler, trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için belirli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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