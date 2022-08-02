Edinilen bilgilere göre olay, Körtuzla'da trafo merkezinde meydana geldi. Trafodan aniden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yanan trafonun içinde 50 tona yakın yağın bulunduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta trafo merkezinde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.