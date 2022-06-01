Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

01.06.2022 16:43
Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Ruşen Çetin (52) hayatını kaybederken, yanındaki Ebubekir Akın (45) da yaralandı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Ruşen Çetin (52) hayatını kaybederken, yanındaki Ebubekir Akın (45) da yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü Harkiçi mevkinde meydana geldi. Ruşen Çetin (52) yönetimindeki 58 DH 213 plakalı traktör, tarla içinde yokuştan çıkılırken, arka tarafındaki pulluk toprağa saplanınca devrildi. Kazada sürücü Çetin ile yanındaki Ebubekir Akın traktör altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çetin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Akın ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Traktör, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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