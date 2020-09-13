Sivas'ta traktör devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
S.B. (60) yönetimindeki 58 AVM 028 plakalı traktör, Akseki köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan B.B. (55), C.G. (83) ve H.B. (64) yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan B.B. Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:55 - Kaynak: AA
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