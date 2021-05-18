Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bekir Özden yönetimindeki 06 FS 740 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü yol ayrımında, Salih Kaya idaresindeki 58 SA 932 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Kaya, otomobilde bulunan Mustafa, Mecnun ve Özgür Özden ile Mehmet Ceylan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika