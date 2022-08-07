Yoldan geçen biçerdöver operatörünün fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi öldü - Son Dakika

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