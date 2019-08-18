Son Dakika Haberleri: Sivas'ta traktörün altında kalan karı koca öldü
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Sivas'ta traktörün altında kalan karı koca öldü

46 dakika önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Sivas'ta traktörün altında kalan karı koca öldü, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yüksel çiftinin kuşburnu toplamak için ormanlık alana gittikleri öğrenildi.
Yusuf Yüksel, Koyulhisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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