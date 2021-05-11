Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Karalar köyü Gedik mevkisinde 58 YF 009 plakalı traktörüyle tarlada gübreleme yapan C.E. (69), araçtan indiği sırada aniden hareket eden traktörün altında kaldı.
Yaralanan C.E, kaldırıldığı Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika