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Sivas'ta tren rayları ile ihata duvarı arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı
6 saat önce
Sivas'ta tren rayları ile beton ihata duvarı arasında sıkışan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Sivas'ta tren rayları ile beton ihata duvarı arasında sıkışan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren yolu kenarına çocuğunun tuvalet ihtiyacını gidermek için giden İ.K. (47), dengesini kaybederek tren rayları ile beton ihata duvarı arasına düştü.
Boşlukta sıkışan İ.K, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri İ.K'yı sıkıştığı yerden çıkarttı.
Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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