Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

06.03.2022 11:17
Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yük treninin devrilen 7 vagonu, 12 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yük treninin devrilen 7 vagonu, 12 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Divriği ilçesi, Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Divriği'den Malatya'ya giden ve demir cehveri taşıyan yük treninin 7 vagonu devrildi. Tren seferleri geçici süreyle durduruldu. TCDD ekipleri de yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından devrilen vagonları kaldırdı. Tren seferlerinin ray onarım işlemleri sonrası başlayacağı bildirildi.


Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı
Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı
YORUMLAR
500
Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı Marmaris'te trafik kazası: 3 yaralı Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tren, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:57 Yaptığı iş başvurusu hayatını kararttı! Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement