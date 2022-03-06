Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı - Son Dakika

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yük treninin devrilen 7 vagonu, 12 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Divriği ilçesi, Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Divriği'den Malatya'ya giden ve demir cehveri taşıyan yük treninin 7 vagonu devrildi. Tren seferleri geçici süreyle durduruldu. TCDD ekipleri de yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından devrilen vagonları kaldırdı. Tren seferlerinin ray onarım işlemleri sonrası başlayacağı bildirildi.