Sivas'ta tüfek kazası sonucu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta tüfek kazası sonucu çocuk hayatını kaybetti

21.04.2023 15:52
Sivas'ta tüfek kazası sonucu çocuk hayatını kaybetti

Şarkışla ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk hastanede hayatını kaybetti. İlçeye bağlı İğdeliören köyünde evlerinin duvarında asılı tüfekle oynayan 12 yaşındaki E.Tnin silahın bir anda ateş almasıyla vurularak ağır yaralandığı öne sürüldü. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan E.T müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İğdeliören köyünde, evlerinin duvarında asılı tüfekle oynayan 12 yaşındaki E.T'nin, silahın bir anda ateş almasıyla vurularak ağır yaralandığı öne sürüldü.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

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