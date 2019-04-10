Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

1 saat önce

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandıSivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Polis üniforması giyen çocuklar törende ilgi oldağı oldu.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Emniyet teşkilatı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polislik mesleğinin bir vatan sevgisi olduğunu belirten Vali Ayhan, Bir çok yeri geziyoruz. Şehit ailelerimiz oluyor. Herkes müthiş bir şekilde evlatlarının bu vatan için şehit olmalarının gururunu yaşıyorlar. Böyle bir meslek vatan sevgisi olmadan yapılacak bir meslek değildir. Emniyet mensuplarımıza ve güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İlimizin emin şehir ve huzur şehri olmasında da katkıları büyüktür dedi.

Törende, polis üniforması giyen çocuklar büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:11 Kaynak: DHA
Sivas, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]