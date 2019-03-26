Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Türkü Tadında Şiirlerimiz" Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ta "Türkü Tadında Şiirlerimiz" Etkinliği Düzenlendi

10 dakika önce

Sivas Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geleneksel hale getirdiği "Türkü Tadında Şiirlerimiz" adlı etkinliğin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Sivas'ta
Sivas Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geleneksel hale getirdiği "Türkü Tadında Şiirlerimiz" adlı etkinliğin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Lisenin Kültür-Edebiyat ile Müzik kulüplerinin ortak çalışmalarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Aşık Veysel'in kendi sesinden dinletilen "Dostlar Beni Hatırlasın" türküsüyle başladı.

Etkinlikte öğrenciler, anne, baba ve vatan sevgisi temalı şiirler okudu, türküler seslendirdi. Etkinlikte, Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hediye edildi.

Etkinlik, davetlilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin sahnede "Bir başkadır benim memleketim" adlı şarkıyı seslendirmeleriyle sona erdi.

Okulun müdürü Savaş Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinlikte Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağının okulumuza hediye edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bayrağımızı okulumuzun en güzel yerinde muhafaza ederek, bu emaneti gelecek nesillere aktaracağız." dedi.

Etkinliği, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Nuri Eryıldız, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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