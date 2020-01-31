Sivas'ta tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta tütün operasyonu - Son Dakika

Sivas'ta tütün operasyonu

6 saat önce

Sivas'ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sivas'ta tütün operasyonu, System.String[]

Sivas'ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Duman-9' operasyonu, Sivas'ın ilçelerinde de gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı 48 ekip,103 personel ile il merkezi, İmranlı, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde bulunan 51 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde kaçak 96 dal dolu makaron, 14 bin 500 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir şahsa TAPDK belgesiz satış yapmaktan, 4 şahsa ise 4733 Sayılı Kanuna aykırı tütün satışı yapmaktan toplamda 17 bin 864 TL idari yaptırım uygulanacaktır. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

23 çocuğu rehin alan şahıs polis tarafından öldürülürken, eşini de köylüler döverek öldürüldü
İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:15:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]