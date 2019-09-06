Son Dakika Haberleri: Sivas'ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında meydana geldi. H.A. idaresindeki 34 MAF 58 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan karayoluna giriş yaparken G.B. idaresindeki 58 BZ 723 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 BZ 723 plakalı otomobil sürüklenerek, Y.D. idaresindeki 25 AAE 907 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri G.B. ve H.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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