Sivas'ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu - Son Dakika

Sivas'ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu

6 saat önce

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde ücretsiz fotoğrafçılık kursu açılıyor.

Sivas'ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu, System.String[]

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde ücretsiz fotoğrafçılık kursu açılıyor.


Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 18.00'da başlayacak olan kursa 50 öğrenci kabul edilecek. Başvurular ise Halk Eğitim Merkezinden alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı olan kursta; fotoğraf tarihi, makine türleri, makine ekipmanları, fotoğraf makinesinin bölümleri ve ayarları, objektif türleri, dijital fotoğraf makinesinde pozlandırma kontrolü, alan derinliği, kompozisyon, ışık gibi konular ele alınacak. Teorik ve pratik uygulamaların yapılacağı kurs, Aralık ayında başlayıp Mayıs ayında sona erecek. 200 saatlik kurs sonrası teknik gezilerde düzenlenecek. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi
Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
21:36 Şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika
21:35 Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika
21:34 Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:34 Irak'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 3'ü çocuk 10 kişi öldü - Son Dakika
21:30 Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:41:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]