Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü SİVAS'ın Zara ilçesinde, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Necmettin Korkmaz (65), hayatını kaybetti.



Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

SİVAS'ın Zara ilçesinde, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Necmettin Korkmaz (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Şafaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacıyurt Mezrası'ndan ilçe merkezine giden Necmettin Korkmaz yönetimindeki 34 ZE 0916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cesedi, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil traktör ve çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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