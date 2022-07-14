Uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

14.07.2022 15:28

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D.S. (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü tır, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisi Yassıcabel köyü yakınlarında, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.S, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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