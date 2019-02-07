Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Ulaşıma Kar Engeli

Sivas'ta Ulaşıma Kar Engeli

42 dakika önce

Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı.


Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde bekletiliyor.


Öte yandan il merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Malatya, Sivas, Kar, Güncel
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