Sivas'ta, üniversite bünyesinde organ nakil merkezi açılıyor - Son Dakika

Sivas'ta, üniversite bünyesinde organ nakil merkezi açılıyor
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde organ nakil merkezi kuruldu.
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde organ nakil merkezi kuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikası alınan merkezde karaciğer ve böbrek nakilleri gerçekleştirilecek.
SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 2 yıl süren çalışmalar sonucu organ nakil merkezi kuruldu. Organ nakli bekleyen hastaların tedavileri ile karaciğer ve böbrek nakilleri merkezde yapılabilecek. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın ile birlikte merkezde incelemelerde bulunarak hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan'dan bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve sertifikası alınan merkezinde kısa sürede açılış yapılarak hasta kabulüne başlanması bekleniyor.SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, merkez hakkında bilgi vererek, "2 yıl öncesinde alanında uzman iki arkadaşımızı üniversitemize kazandırmıştık. Daha sonra bu arkadaşlarımızı Malatya'ya ve Antalya'ya gönderdik. Gerekli sertifikalarını ve eğitimlerini aldılar. Sonra burayı belirledik. Eşyaları ve cihazları aldık ve böylece organ nakil merkezini açtık. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı'ndan görevliler geldi, merkezimizi gezdi ve buranın organ nakil merkezi uygun olduğuna dair sertifikayı verdiler. Böylece karaciğer ve böbrek nakli bekleyen hastalarımız artık başka illere gitmeden burada nakilleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda daha önce organ nakli olan hastalarımız yıllık tedavileri için başka illere gidiyorlardı, artık onlar da burada kontrol edilecekler. Böylece üniversitemiz önemli bir merkez kazanmış oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:37 Kaynak: DHA
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