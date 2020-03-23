Sivas'ta üniversite hastanesi dezenfekte edildi - Son Dakika
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Sivas'ta üniversite hastanesi dezenfekte edildi

6 saat önce

Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas'ta üniversite hastanesi dezenfekte edildi, System.String[]

Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde dezenfeksiyon ve rutin temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sağlığın insanın en önemli serveti olduğunu belirtti.

Koronavirüse karşı ülke olarak topyekun bir mücadeleye girişildiğini, alınan tedbirlerle kaybın en aza indirilmeye çalışıldığını hatırlatan Yıldız, "İnsanlık zor bir dönemden geçiyor. Ülkeler küresel ölçekteki bu hastalığa karşı vatandaşlarını korumak için çeşitli tedbirler alıyor. Sağlık Bakanlığımız da çeşitli tedbirleri yürürlüğe koydu. Biz de Bakanlığımızın talimatlarını harfi harfine uygulayıp vatandaşlarımızı ve personelimizi korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmeti sunan birimlerin dezenfekte edilmesinin halk sağlığı üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğuna değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanemizde, Diş Hekimliği Fakültemizde rutin gerçekleştirilen temizlikle dezenfeksiyon çalışmalarını da bitirdik. Vatandaşlarımız daha steril ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almaya devam edecek. Gecesini gündüzüne katan sağlık personelimiz mesai kavramı gözetmeden çalışıyor. Onların bu fedakarlığını milletimiz asla unutmayacaktır. Sağlık çalışanlarının 'biz sizin için evde kalıyoruz, sen de bizim için evde kal' kampanyalarına destek veriyoruz. Mümkün olduğunca evden çıkmayalım, şu an en güvenli yer evimiz."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:04 Kaynak: AA

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