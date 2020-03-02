Sivas'ta üniversite öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek - Son Dakika

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Sivas'ta üniversite öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek
6 saat önce
SİVAS'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:41 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.Üniversite öğrencilerinin Mehmetçik'e anlamlı desteğini vatandaşlar ilgiyle izledi.
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