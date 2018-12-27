Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Üniversite Öğrencisine Terör Propagandasından Tutuklama

Sivas'ta Üniversite Öğrencisine Terör Propagandasından Tutuklama

39 dakika önce

Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Sivas'ta Üniversite Öğrencisine Terör Propagandasından Tutuklama, System.String[]
Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencisi M.V'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:11 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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