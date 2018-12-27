Sivas'ta Üniversite Öğrencisine Terör Propagandasından Tutuklama
39 dakika önce
Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Sivas
'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) öğrencisi M.V'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:11 Kaynak: AA
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