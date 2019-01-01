Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Üniversite Öğrencisinin Evinde Ölü Bulunması

Sivas'ta Üniversite Öğrencisinin Evinde Ölü Bulunması

1 saat önce

Sivas'ta dün arkadaşları tarafından evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Nagihan Gümüş'ten alınan kan ve doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sivas'ta Üniversite Öğrencisinin Evinde Ölü Bulunması, System.String[]
Sivas'ta dün arkadaşları tarafından evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Nagihan Gümüş'ten alınan kan ve doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gümüş'ün, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi morgundaki ön otopsi işlemleri tamamlandı. Ön otopsi işlemlerinde karbonmonoksit zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Gümüş'ten alınan doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor doğrultusunda tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Gümüş'ün cenazesi, ailesi tarafından memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Olay

Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki kiralık evde yalnız yaşayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş, dün arkadaşları ve ev sahibi tarafından ölü bulunmuş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Sivas, Gümüş, Güncel
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