Son Dakika Haberleri: Sivas'ta üniversite öğrencisinin öldüğü kazada her iki sürücü tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta üniversite öğrencisinin öldüğü kazada her iki sürücü tutuklandı

Sivas'ta üniversite öğrencisinin öldüğü kazada her iki sürücü tutuklandı

16 dakika önce

Sivas'ta kavşağa kontrolsüz giren lüks otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Emel Duru Duygu hayatını kaybetmişti.

Sivas'ta üniversite öğrencisinin öldüğü kazada her iki sürücü tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta kavşağa kontrolsüz giren lüks otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Emel Duru Duygu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra bugün mahkemeye çıkarılan her iki sürücü de hatalı bulunarak tutuklandı.


Sivas'ta İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada İran uyruklu iş adamı H.R.A.'nın kullandığı 58 MA 0095 plakalı lüks otomobil kontrolsüz olarak girdiği kavşakta, M.B. yönetimindeki 58 H 067 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otobüs sürücüsü yaralanırken Emel Duru Duygu isimli Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, olay yerini terk eden H.R.A.'da bugün polise teslim olmasının ardından gözaltına alındı.


Hazırlanan polis raporunda H.R.A.'nın 'DUR' tabelasına rağmen durmadan kavşağa girdiği ve kavşağa girerken hız kesmediği tespit edildi. Otobüs sürücüsü M.B.'nin ise 50 kilometre hızla gitmesi gereken yolda 65 kilo metre hızla giderek hız ihlali yaptığı, emniyet kemeri takmadığı için otobüsün kontrolünü kaybettiği anlaşıldı. Her iki sürücü bugün akşam saatlerinde savcı tarafından tutuklanmaları istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından her iki sürücü de hatalı bulunarak tutuklandı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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