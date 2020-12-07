Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü - Son Dakika

Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü

07.12.2020 12:57
Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) arasında Ar-Ge protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) arasında Ar-Ge protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolle kentte üniversite-sanayi iş birliğinin artırılarak devam etmesi ve çalışmaların bilimsel metotlar ışığında yürütülmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında CÜTAM ve ESTAŞ'ta bulunan laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme projeleri için ortak kullanılacak, eğitim faaliyetleri, bilimsel yayın gibi çalışmalar da birlikte yürütülecek.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bu protokolle hem bizim hocalarımız ESTAŞ'ın imkanlarından hem de ESTAŞ'taki arkadaşlarımız bizim merkezi laboratuvarımızdan yararlanabilecek. Bunun devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

ESTAŞ Genel Müdürü İsmail Timuçin de anlaşmanın ardından üniversiteyle birlikte faydalı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir ile ESTAŞ Ar-Ge Müdürü Fatih Özaydın da katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü - Son Dakika


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