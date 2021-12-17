Sivas'ta üniversiteler arası istişare toplantısı - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) ev sahipliğinde, Hitit Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) katılımıyla "Teknoloji Transfer Ofislerinin Kuruluşu ve Dünyadaki Örnekleri" konulu istişare toplantısı yapıldı.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'un önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, teknoloji transfer ofislerinin ülkede ve dünyadaki kuruluş modelleri ile ortak bölgesel teknoloji transfer ofisi kurulumu konularında fikir alışverişinde bulunuldu, ortak çalışmalar hususu değerlendirildi.

Toplantıya, Hitit Üniversites Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi Polat ve Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Samed Seyitoğlu, SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, SCÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan, SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni Yekeler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan, Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yurtkuran, Dr. Öğr. Üyesi Nazım Babacan, Genel Sekreter Kadir Ali Seçer ve Projeler Ofisi Genel Koordinatörü Engin Erkan katıldı.