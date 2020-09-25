Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı

Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı Yerli ve milli tohum üretiminin arttırılması amacı ile Sivas'ta üreticilere yerli Zeron buğdayı dağıtıldı Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün '300 Fikir 300 Proje' kapsamında hayata geçirdiği 'Yerli Tohumların Üretiminin...

Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı

Yerli ve milli tohum üretiminin arttırılması amacı ile Sivas'ta üreticilere yerli Zeron buğdayı dağıtıldı

SİVAS - Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün '300 Fikir 300 Proje' kapsamında hayata geçirdiği 'Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması Projesi' ile Sivas'a özgü tohumluk olan Zeron Buğdayı'nın dağıtımı yapıldı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, çiftçiler ve diğer davetliler katıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Zorun Buğdayını gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirterek, "Buğdayı üreticilere ücretsiz olarak dağıtacağız. Bütçe olarak düşük ama tabanda karşılığı olan bir proje. Bu projeyi çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Milletvekili Semiha Ekici ise buğdayın çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üreten vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Herkese Fayda Getirecek Bir Döngü Oluşturduk"

Vali Salih Ayhan da, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğunda güzel işlerin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Sivas İl Özel İdaresi finansını karşılıyor, TİGEM'in arazisini ekiyoruz. Oradan aldığımız buğrayı yine çiftçimize veriyoruz. Çiftçimizin ektiği buğdayı şirketimiz geri alacak ve nitelikli firmalara satışını gerçekleştirecek. Herkese fayda getirecek bir döngü oluşturduk. Şuan Zeron Buğdayının müşterisi hazır. 2 bin dekar alan 'Zeron Buğdayı ile buluşmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zeron Buğdayı'nın gelecek nesillere aratılması için 200 çiftçiye 50 ton buğday dağıtımı yapıldı.

Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı

Milletvekili, Salih Ayhan, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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