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Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor - Son Dakika

Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor

04.06.2021 21:47

Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç...

Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor

Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor

SİVAS - Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde üretilen elektrikli otomobil teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. İlginç projeye, inşaat mühendisi olan aynı zamanda Gürün Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Mustafa Kılıç ve arkadaşları imza attı. Kış döneminde boş vakitlerini değerIendirmek isteyen ekip, beklide elektrikli otomobil üretiminde köklü yeniliklere neden olabilecek bir projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Üç ayda üretilen ve "Gürün" ismi verilen elektrikli otomobil ihtiyaç duyduğu tüm elektriği, tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor. 8 saat güneş altında kalan araç bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor. Görüntüsü ile ilk otomobilleri andıran araç, teknik donanımı ile mevcut araçları aratmıyor. Aracın, kornasından elektronik göstergesine, uzun-kısa farlarından cruz kontrol sistemine kadar birçok özelliği mevcut.

Tavanı enerji üretiyor

Projenin mimarı Mustafa Kılıç, aracın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi tavanından elde ettiğini belirtip, "İnşaat mühendisiyim. Ama hobi olarak elektrik-elektronik ile uğraşıyorum. Kış mevsiminde yaptığımız çalışma sonucu böyle bir araç meydana getirdik. Amcaoğullarım ile oluşturduğumuz 4 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Aracımız tavanındaki güneş panelleri ile kendini şarj edebiliyor. Tavanı tamamen güneş panellerinden oluşuyor. 300 w'lik güneş paneli 8 saatte aracın bataryasını tamamen şarj edebiliyor. 8 saatlik şarjla yaklaşık 45 kilo metre yol gidebiliyoruz." dedi.

Normal araçlardan eksiği yok

Kılıç, aracın donanım olarak normal araçlardan fazla bir farkı bulunmadığını belirtip, "Aracımızın normal araçlara kıyasla hiçbir eksiği yok. Sinyal kolları, farları, teybi, kornasından cruz kontrolüne kadar her şeyi var. Bu iddialı bir özellik. Bunu ayrıca ekledik. Elektronik göstergeleri mevcut. Kısa sürede güzel bir araç meydana getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

İlk deneyen başkan oldu

Gürün isimli elektrikli aracı ilk deneyenlerden biri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi oldu. Çiftçi bir süre kullandığı aracı çok beğendiğini belirtip, aracı ortaya çıkartan ekibe teşekkür etti. Çiftçi, "Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bey ve arkadaşlarının ne kadar büyük bir emek sarf ettikleri ortada. Herkesin kapısının önünde kullandığı araçlarında ne varsa bu araçta da var. Her şeyi ile tam bir araç olarak dizayn edilmiş. Tamamen güneş enerjisi ile şarj oluyor. Tam şarj ile bir saat yol alıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum." Şeklinde konuştu.

Gürün isimli yerli üretim elektrikli araç gündüz elde ettiği şarj ile gece de yol alabiliyor.

Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor

Otomobil, Çiftçi, İnşaat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta üretilen bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor - Son Dakika


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