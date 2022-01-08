Üye Girişi
Sivas'ta üretilen örgü oyuncaklar kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika

Sivas'ta üretilen örgü oyuncaklar kadınlara gelir kapısı oldu

08.01.2022 10:26
Sivas'ta üretilen örgü oyuncaklar kadınlara gelir kapısı oldu

Sivas'ta kadınlar, Japon geleneklerine ait el sanatlarından amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Sivas'ta kadınlar, Japon geleneklerine ait el sanatlarından amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen amigurumi kursuna değişik yaş gruplarından 18 kursiyer katılıyor. Yaklaşık 3,5 ay süren kursta tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak amigurumi bebek ören kadınların internet sitesinden satışa sundukları ürünler, yoğun ilgi görüyor.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine, kursun yoğun talep gördüğünü, biter bitmez yenisini açtıklarını söyledi.

Kursiyer kadınların kursta zamanlarını verimli geçirdiğini aktaran Baker, ayrıca el emeği göz nuru ile yaptıkları bebekleri çeşitli mecralarda satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlattı.

"İsabetli bir karar vermiş olduk"

Kursiyerlerin kurslara severek katıldığını dile getiren Baker, şunları kaydetti:

"Burada kullanılan ip özel. Çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri, zararı olmayan bir ip. En büyük amacımız kurslarımıza katılan kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları. Kursumuzu açalım, hem kadınlarımız gelsin burada hoş vakit geçirsinler, çevre edinsinler hem de üretmiş oldukları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunsunlar istedik. İsabetli bir karar vermiş olduk. Kursiyerlerimiz üretmiş oldukları ürünleri satıyorlar. Alan da satan da yapan da biz de halimizden çok memnunuz."

Baker, kursiyerlerin kursta öğrendiklerini evlerinde de çeşitlendirerek üretmeye devam ettiklerini belirtti.

"Olumlu dönüşler alıyoruz"

Usta öğretici Ayşegül Arıkan ise amiguruminin Japonya'da başlayıp dünyaya yayılan bir el sanatı olduğunu bildirdi.

Kursun çok talep gördüğüne değinen Arıkan, "Kursiyerlerimizden olumlu dönüşler alıyoruz, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Güzel satışlar da yapılıyor. Genellikle bebek ve hayvan figürleri yapılıyor. Bebeklerin yapımı, büyüklüğüne, renk ve aksesuar durumuna göre değişiyor. Bazen bir haftada, bazen iki günde bittiği oluyor." diye konuştu.

"Siparişlere yetişemiyorum"

Kursiyerlerden Ezgi Doğan ise kursu sosyal medyadan duyduğunu ve kayıt yaptırdığını söyledi.

Ördüğü ürünleri internet sitesinden satışa sunduğunu anlatan Doğan, "Çok yoğun ilgi oldu, hala sipariş örüyorum ve yetiştiremiyorum." dedi.

Kursa katılan arkadaşlarıyla ekip gibi olduklarını vurgulayan Doğan, "Güzel bir ortam oluştu. Hem de kendimize bir pazar oluşturmuş olduk. Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yurt içi ve dışından sipariş alıyorum. Bebekler, hayvan figürleri, çıngırak ve yeni doğan setleri daha çok talep görüyor. Kadınlar isterse her şeyi yapabilirler, kadınların gücüne inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Halk Eğitimi Merkezi, Bebek, Japon, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta üretilen örgü oyuncaklar kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika


Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar! Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!         
10:27
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14

Son Dakika Haberleri
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
10:09 BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı
10:09 Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor
10:03 Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?
09:55 Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor
09:35 Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 10:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta üretilen örgü oyuncaklar kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement