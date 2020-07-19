Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor - Son Dakika

Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor

Sivas'ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor.

Sivas'ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor.

Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı


Sivas'ta babasından ve dedesinde kalan mesleği devam ettiren bıçak ustası Mustafa Argut, el işçiliği ile Osmanlı motifi işlemeli bıçak üretti. Gravür yöntemi kullanılarak yapılan bıçakta yüksek kalitede çelik kullanılıyor. Üst düzey çelikler kullanılarak yapılan özel üretim bıçağın sap kısmı ise manda boynuzu, geyik boynuzu ve sarı pirinç balçaktan oluşuyor. Genel olarak koleksiyoncuların tercih ettiği bıçaklar yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Bıçak ustası Argut tarafından el emeğiyle yapılan özel bıçakların fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 2 bin lira ile 6 bin lira arasında fiyat biçilen bıçaklar göz kamaştırıyor.


Üretilen bıçakların benzeri yok


Mustafa Argut, bıçaklarda manda boynuzu, geyik boynuzu ve sarı pirinç balçak kullandıklarını belirterek, "Tamamen Osmanlı el gravür işlemesi ile işleme yaptık. Genelde Osmanlı desenli işleme yaptık. Bıçağın işlemesi 1 haftamızı aldı bizim. Başka bir bıçağın işlemesi 3 günümü aldı. Tasarımı kendime ait özel olan model bir bıçak. Bu bıçağın uç kısmında manda boynuzu geri kalan kısmında ise geyik boynuzu var. Ayrıca pirinç balçak da kullandım. Bunun üzerine tek tek kanal açarak Sivas'a özgü bizim zincir işleme dediğimiz işlemelerle bıçağın süslemesini bitirip bu hale getirdik. Bıçak ağız açım yeri ile işlemeleri birbirinden ayıran yere ince oluk, kanal dediğimiz sistemi yaptık. Eşsiz bir bıçak tasarımı çıkarttık ortaya. Bu bıçak çok tutulan bıçaklar arasına girdi" şeklinde konuştu.


Fiyatları 2 ila 6 bin lira arası değişiyor


Bıçak ustası Mustafa Argut, elinde bulunan 3'lü set diye bilinen bir bıçak olduğunu dile getirerek, "Bu bıçağın sahibi 3'lü set olarak istedi. 3'üne de ayrı ayrı işleme yaptık. Bu 3'lü set almazar, doruk ve dövme nacaktan oluşuyor. Bu set İsrail'e gidecek. 6 bin liraya yaptık. Başka bir bıçağımız Finlandiya'ya gidecek. Orada geyik avı meşhurdur. Geyik avında kullanılacak. 2 bin liraya yaptık. Bir de Anadolu'nun göbeği sayılan Erzurum'a gidecek olan bir bıçağımız var. Onu da 3 bin liraya yaptık" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:25 Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
16:25
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 17:17:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]