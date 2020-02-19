Sivas'ta ürün bazlı gıda denetimleri başladı - Son Dakika
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Sivas'ta ürün bazlı gıda denetimleri başladı

6 saat önce

Sivas Tarım ve Orman il müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında denetimlerine başladı.

Sivas'ta ürün bazlı gıda denetimleri başladı, System.String[]

Sivas Tarım ve Orman il müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında denetimlerine başladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliği başladı. Sivas'ta yürütülen gıda denetim seferberliği çalışmaları kapsamında ekmek fırınlarına yapılan denetimlere İl Müdürümüz Seyit Yıldız da katıldı.


İl Müdürü Seyit Yıldız konu ile ilgili açıklamasında, "81 İlde olduğu gibi İl Müdürlüğümüzde de gıda denetim seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda Gıda ve Yem Şube müdürlüğü ekiplerin tarafından seferberlik kapsamında süt ve süt ürünleri üreten işletmelerden başlamak üzere 6 gün sürecek denetimlere başlandı. 18.02.2020 tarihinde başlayan ve sektörel bazlı olarak yürütülecek denetimlerde, et ve et ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeler, gıda satış yerleri; market, kasap, bakkal vb. yemekhane ve okul kantinleri, lokanta- restoran, fast food işletmelerinin denetimleri yapılarak 'Gıda Denetim Seferberliği' tamamlanacak. Denetimlerde işyerleri; izlenebilirlik, hijyen ve çalışan hijyeni konularında denetlenecek olup güvenli gıdaya uygun olmayan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Bu süreçte en önemli denetçinin tüketici olduğu unutulmadan tüketicilerimizin gördükleri olumsuzlukları Alo Gıda 174 hattına bildirmelerinin denetim açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır" dedi. - SİVAS

Bekir Pakdemirli, Seyit Yıldız, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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