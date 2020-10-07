Sivas'ta uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan sürücülere para cezası - Son Dakika

Sivas'ta kent genelinde yapılan narkotik denetimlerinde bazı sürücülere para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan sürücülere çeşitli miktarlarda para cezası uyguladı. Bu sürücülerden biri ise hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2 sürücüye ise "Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan 6 bin 333'er lira para cezası veren polisler, bu kişilerden birinin ehliyetine de 5 yıl süreyle el koydu.

Denetimlerde, ehliyeti bulunmayan 2 sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 2 bin 473'er lira para cezası uygulanırken, bu sürücülerden birine ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı.